  • 32°C
香港時間 : 2022628日 (二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】女網球手想贏更多比賽 賺獎金重建家鄉

環球社會熱點 18:05 2022/06/28

分享：

分享：

烏克蘭與俄羅斯戰爭至此雖然仍未完結，不少烏克蘭人已經為重建準備。女網球手卡琳妮婭近日受訪時透露，父母的家已被炸毀，她想贏下更多賽事獲得更多獎金，不止希望幫助家人，亦想為其他烏克蘭人及家庭重建家鄉。

【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬 【下一頁】

年僅25歲的卡琳妮婭（Anhelina Kalinina）周一（27日）順利反勝對手，殺入溫網次圈比賽。卡琳妮婭賽後接受訪問時證實，父母位於烏克蘭首都基輔附近伊爾平（Irpin）的家已被炸毀，現時父母與自己及丈夫同住。

面對父母家被摧毀，卡琳妮婭積極面對，稱幸好仍有地方可以暫時收容父母，亦感謝父母平安無事，同時自己仍然在打網球。卡琳妮婭指父母已返回伊爾平，正安全地重建自己的家園。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制 【下一頁】

卡琳妮婭亦表示，十分榮幸自己從事的職業能有豐厚的收入，因此她現時比賽會更加努力和集中，希望獲得更多勝利，取得更多獎金。卡琳妮婭指不止希望幫助自己的家庭，亦會為其他烏克蘭人及家庭重建而努力比賽。她不認為此事是壓力，反而感到光榮。

闖過溫網首輪比賽後，卡琳妮婭確保可獲得最少7.8萬英鎊獎金（約75.1萬港元）。如果卡琳妮婭最終奪冠面歸，將可取得200萬英鎊獎金（約1,925.4萬港元）。根據國際女子網球協會（WTA）網站顯示，卡琳妮婭今個賽季獎金達約61.5萬美元（約482.6萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕
2022/06/15
美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕
逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜
2022/06/03
逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜
【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主
2022/06/03
【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主
美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆
2022/05/30
美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆
【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事
2022/05/25
【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事

你可能感興趣

美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕
13:35 2022/06/15
美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕
逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜
08:35 2022/06/03
逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜
【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主
08:05 2022/06/03
【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主
運動 網球 比賽 烏克蘭 戰爭 俄羅斯

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間18:00）
碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸
碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款