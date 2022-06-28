【烏克蘭戰爭】女網球手想贏更多比賽 賺獎金重建家鄉

烏克蘭與俄羅斯戰爭至此雖然仍未完結，不少烏克蘭人已經為重建準備。女網球手卡琳妮婭近日受訪時透露，父母的家已被炸毀，她想贏下更多賽事獲得更多獎金，不止希望幫助家人，亦想為其他烏克蘭人及家庭重建家鄉。

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年僅25歲的卡琳妮婭（Anhelina Kalinina）周一（27日）順利反勝對手，殺入溫網次圈比賽。卡琳妮婭賽後接受訪問時證實，父母位於烏克蘭首都基輔附近伊爾平（Irpin）的家已被炸毀，現時父母與自己及丈夫同住。

面對父母家被摧毀，卡琳妮婭積極面對，稱幸好仍有地方可以暫時收容父母，亦感謝父母平安無事，同時自己仍然在打網球。卡琳妮婭指父母已返回伊爾平，正安全地重建自己的家園。

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卡琳妮婭亦表示，十分榮幸自己從事的職業能有豐厚的收入，因此她現時比賽會更加努力和集中，希望獲得更多勝利，取得更多獎金。卡琳妮婭指不止希望幫助自己的家庭，亦會為其他烏克蘭人及家庭重建而努力比賽。她不認為此事是壓力，反而感到光榮。

闖過溫網首輪比賽後，卡琳妮婭確保可獲得最少7.8萬英鎊獎金（約75.1萬港元）。如果卡琳妮婭最終奪冠面歸，將可取得200萬英鎊獎金（約1,925.4萬港元）。根據國際女子網球協會（WTA）網站顯示，卡琳妮婭今個賽季獎金達約61.5萬美元（約482.6萬港元）。

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責任編輯：吳漢培