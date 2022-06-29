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約翰遜半歲大幼女亮相G7峰會 髮型超似爸爸

環球社會熱點 08:05 2022/06/29

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英國首相約翰遜前往德國出席七大工業國集團（G7）峰會，妻子西蒙玆與半歲大女兒Romy也有隨行。西蒙玆分享出訪期間與Romy的合照，從背影可見Romy年紀尚小已有濃密頭髮，髮型似足爸爸約翰遜。

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約翰遜（Boris Johnson）與西蒙茲（Carrie Johnson）去年迎來幼女，兩人為愛女取名為「羅密·夏洛特·約翰遜」（Romy Iris Charlotte Johnson）。

    點擊圖片放大
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西蒙茲陪伴約翰遜出席G7峰會期間，半歲大的Romy也驚喜亮相。從西蒙茲在社交媒體分享的相片可見，她抱起穿著粉色長袖間條衫和短褲的Romy，表情充滿母愛。

而Romy僅露出側臉，半邊臉也被陰影遮蓋，反映西蒙茲相當保護年幼的子女。

碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸 【下一頁】

另一張相顯示西蒙玆穿著藍色碎花長裙，抱起Romy欣賞埃爾毛城堡（Schloss Elmau）附近的郊野美景。而Romy留著與約翰遜十分相似的髮型，穿上檸檬黃色碎花裙，看起來十分可愛。

西蒙茲的衣著品味一向不俗。她日前與約翰遜牽手亮相G7峰會時，穿上倫敦品牌The Deck的白色西裝外套配闊腳褲，形象幹練且不失優雅。

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責任編輯：鄭錦玲

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