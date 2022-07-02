【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用

作為父母在裝修時首要是顧及子女的需要，儘管只是嬰兒也要對他日後成長各方面考慮周全，加上購置新物業當然要好好裝修一番以符合自己和家人的需要，打造理想家居。是次要介紹的單位是位於大埔白石角的嘉熙，實用面積約455平方呎，裝修費約40萬，全部設計連裝修大約用了3個半月。

這單位是兩房兩廳的間隔，共居住了3人，包括戶主夫婦和初生嬰兒，加一隻大狼狗。業主在設計上要求開放式廚房要包含吧台，還希望洗手間可以有浸浴缸，主人房則設計地台床從而增加收納空間。全單位裝修以木系為主，配上柔和燈光，營造既簡潔又溫馨的家居。

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首先從入門位置左邊便能看到開放式廚房設置吧檯，還有吊櫃給戶主放置酒類。開放式廚房大變身後戶主能邊嘆紅酒邊用膳。單位裝修設計特點是將原先廚房改為有吧台的開放式廚房，可工作同時邀請朋友作客時能聊天喝酒，享受慢活時光；入門右邊則設一面鏡，方便戶主外出時可整理儀容。

設計時遇到困難是發展商送的廚房格局無法建造吧台，格局亦不符合客人生活習慣，所以設計師將原有廚櫃拆除，再重新造了廚櫃，從而能設置吧台和放酒的吊架，滿足戶主需要，同時令單位更為實用，視覺上亦更開揚。

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客飯廳均以木製傢俱作襯托， 牆身亦用上木條紋作裝飾，梳化和電視櫃都造了特色背景牆，電視櫃更採用懸空設計，更增空間感，旁邊設有玻璃櫃可存放收藏品，內藏燈光作照明，更具氣氛。由於業主剛迎來家庭新成員，為了提升整個家居的隔音效果，設計師特意在走廊設置一道暗門，避免業主日後在客廳活動時影響小孩休息或學習。

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至於主人房方面則按照戶主需求設計了地台床，從而增加收納空間；而衣櫃則採用全玻璃的櫃門，不但能增強房間空間感，同時在選擇衣服上也能更快捷，另一間房同樣造了到頂大衣櫃作收納。浴室方面設計師將原有的企缸改造成日式浸浴缸，讓戶主為愛犬和小孩洗澡時能更為方便。

費用： 清拆：30,000 水電：70,000 泥水：30,000 油漆：38,000 其他：30,000 木工和傢私訂造：200,000 總數：398,000

*資料及圖片由 雲端設計 Cloud Interior Design 提供

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責任編輯：陸盈希