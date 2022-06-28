【有相睇】豪宅盤碧麗軒現樓曝光　複式戶設183呎私人花園

豪宅新盤推售氣氛轉趨熱鬧，華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，日前首度開放現樓複式示範單位，為單位03室，位於地下及一樓，實用面積約1,829平方呎，三套房間隔，連約370平方呎私人平台、以及約183平方呎的私人花園。

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單位室內設計時尚簡約，以現代藝術為設計概念。客飯廳以橫向型設計，長約10米，可擺放長形沙發及6人餐桌，空間非常闊落。客飯廳另一邊設落地玻璃趟門，連接私人花園，延伸室內空間之餘，更可迎納充沛天然光。

睡房區設於一樓，三間睡房同為套房設計，其中主人套房設有大窗，外望海景，另一側設大型趟摺門，連接私人平台。另外兩間客房均設有寬闊玻璃窗，空間感十足。

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