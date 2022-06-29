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【新股IPO】博維智慧1204今起招股　入場費2545.4元

新股IPO 07:15 2022/06/29

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【新股IPO】博維智慧1204招股　入場費2545.4元

澳門IT解決方案提供商博維智慧科技 （新上市編號：01204） 將在今日（29日）起招股，全球發售1.25億股，招股價介乎1.08至1.26元，最高集資接近1.58億元，每手2000股，入場費為2545.4元，下周二（7月5日）截止招股，預計7月15日掛牌，中國通海企業融資為獨家保薦人。

博維智慧科技主要為企業提供IT解決方案，並為客戶承接IT項目，涵蓋專業IT服務、託管服務、IT維護及諮詢服務，以及分銷和轉售服務。

公司主要的客戶包括博彩及酒店品牌、TMT公司、政府機構、教育機構、銀行及金融機構等。當中，博彩客戶包括銀河娛樂 （00027） 、澳博 （00880） 以及新濠博亞（美：MLCO）均是公司的客戶，三間公司佔公司2021財政年度總收益的37.2%。

公司董事會主席兼行政總裁周家俊表示，公司未來會將發展重點聚焦在大灣區，因公司在澳門的業務發展成熟，僅僅在澳門地區不會再錄得爆發性增長，再加上國家政策鼓勵並協助澳門企業在灣區發展，因此認為未來在大灣區的發展相當有前景。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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