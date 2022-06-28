【蘋果動向】低功耗模式終現身　彭博：將成Apple Watch Series 8亮點

▲ Mark Gurman最近在專欄中表示，低功耗模式將成為Apple Watch Series 8的新亮點。

在今年的蘋果WWDC舉行前，《彭博社》記者Mark Gurman一直認為，蘋果會在watchOS 9系統中搭載低功耗模式，但在watchOS 9亮相後卻未有新增該功能。Mark Gurman最近在專欄中表示，低功耗模式將成為Apple Watch Series 8的新亮點。

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雖然現有的Apple Watch機款中已有「省電模式」，不過省電模式與低功耗模式的原理並不相同。如果用戶啟用省電模式，就會關閉Apple Watch中大部分的功能，僅顯示當下的時間。省電模式比較適合緊急狀況（如手錶快沒電時），且如果用戶想要關閉省電模式，就需要先重新啟動Apple Watch才能使用應用程式。

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仍可使用手錶應用程式及功能

至於Mark Gurman在專欄中提到的低功耗模式，允許用家繼續使用Apple Watch中的應用程式及功能，不會因而消耗太多電量；這個概念較近似於iOS與macOS中已經提供的低功耗模式，其會暫停後台運作並降低設備效能來節省一些電力消耗。

此外，最近也傳出蘋果獲會在今年，推出一款針對極限運動愛好者的「堅固型」Apple Watch Series 8。到底最終產品會否登場，仍需待蘋果官方公布。

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責任編輯：廖淑瑩

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