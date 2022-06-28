▲ 【港鐵66】港鐵商場推「夏日多重賞」 旗下商場消費可獲最高1,600元電子優惠券

港鐵 （00066） 旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場將推出「夏日多重賞」，由6月30日至7月31日，MTR Mobile登記用戶可於推廣期內，於參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶，以電子貨幣單一消費滿2,000元，可獲贈合共300元港鐵商場電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶以電子貨幣單一消費滿5,000元，可獲贈500元港鐵商場電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞2次，可獲最高合共1,600元港鐵商場電子優惠券。

MTR Mobile登記用戶於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別單一消費滿2,000元，可獲2張100元美容及時裝電子優惠券 （有效日期：6月30至8月31日）及1張100元指定類別電子優惠券（8月1至31日），合共300元電子優惠券。

此外，於鐘錶及首飾、電器及電訊類別單一消費滿5,000元，可獲2張100元美容及時裝電子優惠券 （6月30至8月31日）、1張100元美容及時裝電子優惠券 （8月1至31日）、1張100元指定類別電子優惠券（6月30至8月31日）及1張100元指定類別電子優惠券（8月1至31日），合共500元電子優惠券。

另外，為慶祝將軍澳PopCorn開幕10周年，7月開始多個星期日PopCorn將舉行「周日Music騷」，8月份會推出10周年限定購物優惠及折扣禮遇，並推出結合設計與科技的藝術裝置、數碼互動遊戲等活動。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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