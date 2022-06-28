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【新股IPO】中康控股2361今日起招股 入場費3515元

股樓投資 18:00 2022/06/28

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健康洞察解決方案提供商中康控股（新上市編號：02361）今日（28日）起至下周二（7月5日）招股，計劃全球發售7500萬股，其中國際發售佔90%，本地公開發售佔10%，招股價介乎5.36至6.96元，每手500股計，一手入場費3515.07元；7月12日掛牌；法巴為獨家保薦人。

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同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

中康控股是次招股將引入百洋健康產業、Lun's Family Holdings、廣東康石壹號私募股權投資合夥企業及鄭靖杰為基石投資者，合共認購1.3億元等值股份，以發行中間價計算佔發行規模約28%。集資所得預期約50.8%將用於升級及提升旗下SaaS產品及營銷推廣；約49.2%則計劃用於技術及數據倉庫進行進一步研發。

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中康控股主要為健康產業的企業級客戶提供大數據解決方案，包括利用大數據及技術，想尤其是醫療產品製造商的多元化客戶群，提供數據洞察解決方案、數據驅動發佈及連接，以及用戶友好軟件（SaaS服務）。招股書顯示，公司去年首9個月合共錄得收入2.4億元人民幣，按年增長66.3%；期內股東應佔溢利達6729.6萬元，按年增長45.7%。

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記者：張以正

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中康控股（02361） IPO 港股

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