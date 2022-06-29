【雲端應用】HPE聚焦即服務　訂單連續三季增長三位數

▲ HPE不斷擴大HPE GreenLake的服務方案，並延伸至不同的行業應用，搶佔商機。

隨著疫情爆發，近年企業都紛紛急步轉型，基於雲端的即服務變得相當重要。早幾年便已提倡 「Everything-as-a-service」的智能解決方案供應商HPE（Hewlett Packard Enterprise），更因應上述的趨勢，不斷擴大HPE GreenLake的服務方案，並延伸至不同的行業應用，搶佔商機。

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HPE行政總裁Antonio Neri在HPE Discover 2022上提及，該企已實現在HPE Discover 2019上所提出的承諾，將公司轉型為即服務（as a service）公司，並在2022年前，旗下所有產品組合均可選擇以訂購模式使用。而目前HPE GreenLake服務有1,600個客戶，2022年第二季度報告的平均收益率（ARR） 為8.29億美元（約65.06億港元），即服務訂單連續第三個季度增長三位數，反映受市場青睞。

壯大服務範圍 添8項新服務

面對市場需求，一直看重即服務策略的HPE，自然繼續聚焦於HPE GreenLake之上。Neri表示，將會持續壯大服務方案及服務範圍，例如HPE在今年9月將會推出針對私有雲的「HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise」 企業級服務，以「按使用量定價」模式提供自動化私有雲服務，涵蓋整個生命週期，包括：安裝、配置、更新、維護等支援。另外，HPE Private Cloud Enterprise專為雲原生應用和傳統應用而構建，企業無需移動和重構數據。

除此之外，HPE GreenLake 也將增加8項新雲服務，包括：備份和恢復、塊存儲（Block Storage）、災難恢復、計算營運管理、數據結構（Data Fabric）、超融合基礎設施（Hyperconverged infrastructure）以及用於支付行業的雲服務。

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記者：曾曉汶

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