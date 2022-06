【視像會議】Zoom推新會議方案　增多項功能

▲ Zoom今(28日)宣布,推出全新會議方案Zoom One,並提供6種方案供企業選擇。此外,Zoom也推出字幕翻譯功能,把講者的發言自動翻譯,支援十個語言和英文的雙向翻譯。

疫情爆發後,企業紛紛轉用視像通訊進行會議。因應市場需求,Zoom今(28日)宣布,推出全新會議方案Zoom One,並提供6種方案供企業選擇。此外,Zoom也推出字幕翻譯功能,把講者的發言自動翻譯,支援十個語言和英文的雙向翻譯。

會議方案Zoom One設有6個方案可供選擇:

• Zoom One Basic 為用戶提供 40 分鐘免費的 Zoom 會議,與會者最多可達 100 位。此方案在非會議時也包含供方便團隊聯繫的 Zoom Chat 聊天功能、用於遙距即時協作的基本白板功能(限定使用次數), 以及即時轉錄功能。



• Zoom One Pro 提供 Zoom One Basic 所有服務,且不設會議時限、並提供雲端會議錄影的功能。



• Zoom One Business 提供 Zoom One Pro 所有服務,而會議參加者可達 300 位,並外加無限次數的白板功能。



• Zoom One Business Plus 提供 Zoom One Business 所有服務,並外加不設時限的 Zoom Phone Pro 區域內通話,以及 Zoom 全新翻譯功能。



• Zoom One Enterprise 與 Zoom One Enterprise Plus 提供 Zoom One Business 所有服務,並且提高參加者人數上限,以及額外功能協助企業擴展業務,例如 Zoom 研討會。Zoom One Enterprise Plus 亦提供不設時限的 Zoom Phone Pro 區域內通話。



Zoom One Basic、Pro、Business和Business Plus目前已開放選購。

新增字幕翻譯及自動字幕生成

至於字幕翻譯功能將率先於Zoom One Business Plus及 Zoom One Enterprise Plus方案中推出。開啟功能後,講者的發言將自動翻譯成字幕,並同步顯示於Zoom會議畫面下方。此功能目前支援十個語言和英文的雙向翻譯,包括中文(簡體)、荷蘭文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、俄文、西班牙文和烏克蘭文。

此外,Zoom更改善其自動字幕生成的功能,即時轉錄講者於會議中的發言,並支援英文以及其他10種語言。目前於Business Plus、Enterprise 和 Enterprise Plus方案中開放該功能,未來亦將陸續提供更多方案支援此更新。

