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【視像會議】Zoom推新會議方案　增多項功能

科技 18:12 2022/06/28

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Zoom今（28日）宣布，推出全新會議方案Zoom One，並提供6種方案供企業選擇。此外，Zoom也推出字幕翻譯功能，把講者的發言自動翻譯，支援十個語言和英文的雙向翻譯。

疫情爆發後，企業紛紛轉用視像通訊進行會議。因應市場需求，Zoom今（28日）宣布，推出全新會議方案Zoom One，並提供6種方案供企業選擇。此外，Zoom也推出字幕翻譯功能，把講者的發言自動翻譯，支援十個語言和英文的雙向翻譯。

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會議方案Zoom One設有6個方案可供選擇：

•    Zoom One Basic 為用戶提供 40 分鐘免費的 Zoom 會議，與會者最多可達 100 位。此方案在非會議時也包含供方便團隊聯繫的 Zoom Chat 聊天功能、用於遙距即時協作的基本白板功能（限定使用次數）， 以及即時轉錄功能。

•    Zoom One Pro 提供 Zoom One Basic 所有服務，且不設會議時限、並提供雲端會議錄影的功能。

•    Zoom One Business  提供 Zoom One Pro 所有服務，而會議參加者可達 300 位，並外加無限次數的白板功能。 

•    Zoom One Business Plus 提供 Zoom One Business 所有服務，並外加不設時限的 Zoom Phone Pro 區域內通話，以及 Zoom 全新翻譯功能。

•    Zoom One Enterprise 與 Zoom One Enterprise Plus 提供 Zoom One Business 所有服務，並且提高參加者人數上限，以及額外功能協助企業擴展業務，例如 Zoom 研討會。Zoom One Enterprise Plus 亦提供不設時限的 Zoom Phone Pro 區域內通話。

 Zoom One Basic、Pro、Business和Business Plus目前已開放選購。

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新增字幕翻譯及自動字幕生成

至於字幕翻譯功能將率先於Zoom One Business Plus及 Zoom One Enterprise Plus方案中推出。開啟功能後，講者的發言將自動翻譯成字幕，並同步顯示於Zoom會議畫面下方。此功能目前支援十個語言和英文的雙向翻譯，包括中文（簡體）、荷蘭文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、俄文、西班牙文和烏克蘭文。

此外，Zoom更改善其自動字幕生成的功能，即時轉錄講者於會議中的發言，並支援英文以及其他10種語言。目前於Business Plus、Enterprise 和 Enterprise Plus方案中開放該功能，未來亦將陸續提供更多方案支援此更新。

【網絡攻擊】伊朗發起網絡釣魚攻擊 以色列高官成主要目標

責任編輯：廖淑瑩

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