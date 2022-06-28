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【中國檢疫】入境內地隔離縮至「7+3」　港商冀加快開拓內地市場　惟擔心難訂隔離酒店

商業 18:21 2022/06/28

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疫情下，港商往返中港兩地須隔離，國務院調整入境隔離時間，由「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」縮減至「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

在內地設廠的港商世衛實業，其行政總裁周慶生表示，自2020年食過團年飯後已沒有回到內地，一直依靠常駐內地的港人廠長，負責內地的生產和品質檢驗。但國內營商講求人情味，因而期望放寬隔離後，可親自與內地的員工見面，促進感情。

【日本經濟】日圓再跌嚴重打擊農民　和牛被逼改食大米恐影響口感

與此同時，往返國內城市與城市之間也更為方便，故他計劃到內地參加展銷會，親身了解內地市況、開拓市場，了迎接內循環商機。

【物流空運】人機皆短缺、運力現樽頸　香港貨運航空：應完善海陸空接駁

「7+3」有利營商　惟憂酒店名額有限
事實上，內地放寬入境隔離管控，同時有利港商及外地買家。周慶生計劃先到海外與客戶洽商。然後返回內地廠房，制定投產計劃，以及研發新品。

惟他強調，內地的檢疫酒店名額有限，最大憂慮為難預訂酒店。並舉例，其港人廠長過年時往返兩地，預訂酒店亦甚艱難，故期望能夠開放更多酒店預訂的名額。

【香港機場】機管局三管齊下強化物流樞紐地位　盼機場不只是上落機的地方

記者：馬意文

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