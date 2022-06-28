▲ 【香港加息】大新溫嘉煒分析最優惠利率上調條件 料全年或加0.25厘

隨着美聯儲近月大手加息，港滙頻頻觸7.85弱方兌換保證。大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒表示，美國今年下半年仍可能多加1.5至2厘，港元拆息（HIBOR）相對美元拆息仍有大折讓，港元無可避免繼續資金外流，故本港銀行體系結餘料再有下跌空間。參考上次加息周期，銀行體系總結餘回落至500億元水平，港元拆息才加快追上美元拆息，令整體滙價穩定下來。

溫嘉煒續指，目前銀行體系總結餘仍逾2000億元，預料未來一兩個月會有較快外流，令結餘再減，但最終跌至何等水平才穩定，始終視乎資金供求情況。

料香港加P每次僅加0.125厘

對於最優惠利率（P）何時上調，溫表示，目前評估今年第三季上調P的機率，較年初時評估第三季大很多，過往而言，當大型銀行的P與三個月港元拆息的息差，收窄至300個基點左右，就似乎會導致P有上升的壓力。目前有關息差大約為350至400基點，故若下次加息50至75基點，不排除第三季見P上升。

他又相信P於今年加幅不大，可能年內有一兩次溫和上調，每次加0.125厘，惟亦視乎本地資金需求，如美加息速度快，令本地流動性減得急，香港息口升速或再略加快，但目前流動性仍充裕。

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記者：胡學能