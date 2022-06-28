【內房危機】萬科郁亮：內地房地產市場短期已觸底　惟不會回到過去的發展邏輯

▲ 【內房危機】萬科郁亮：內地房地產市場短期已觸底 惟回不去以往發展邏輯

內媒報道，萬科 （02202） 主席郁亮於股東大會上表示，短期內地房地產市場已觸底，市場恢復是一個緩慢、溫和的過程。郁亮又指，當前房地產市場所處環境已與過去不同。如今，人口形勢、收入狀況、房地產市場運行的指導原則都已發生變化，行業已進入新的發展階段，不會再回到過去的發展邏輯，也不會再回到過去高峰時期的規模與增長速度。

郁亮指，雖然今年上半年行業經歷了一段艱難時間，根據各地網簽公開數據統計，主要一、二線城市商品住宅銷售面積1至2月按年下降36%，4月按年下降約6成，但5月情況已出現好轉，進入6月之後按月明顯上升。

他認為，6月按月上升，一方面，一些政策的出台帶來積極影響，另一方面，是4、5月因疫情而延遲的需求釋放帶來的回補。此外，是季節性因素，每年6月房地產企業通常會沖一沖銷售，出現成交量的小高峰，最後是因為5月基數比較低。

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