  • 31°C
香港時間 : 2022628日 (二) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

iMTV＋ 19:30 2022/06/28

分享：

分享：

其他股評時段:

01:40 大市概況
06:00 25周年回歸將帶動港股
09:59 比亞迪股份 (01211)
11:20 開源控股 (01215)
15:00 福耀玻璃 (03606)
20:11 龍源電力 (00916)
21:33 嘉泓物流 (02130)
29:54 長城汽車 (02333)
35:02 中集安瑞科 (03899)
40:27 中國石油化工股份 (00386)
45:35 郵儲銀行 (01658)
53:41 吉利汽車 (00175)

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識
2022/06/21
【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識
【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股
2022/06/14
【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
2022/06/07
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置
2022/04/26
【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置
【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股
2022/04/19
【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股
汽車 石油 電力 港股 香港 運輸 銀行 經濟 恒生指數

下一篇文章

【大行報告】 海通國際指騰訊主要股東減持成長期隱患 市場憂阿里為下一個沽貨對象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TESLA】瑞信：基本面強足夠抵禦弱季度銷售 特斯拉評級為「跑贏大市」
【TESLA】瑞信：基本面強足夠抵禦弱季度銷售 特斯拉評級為「跑贏大市」
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【理財個案】公關顧問擁逾780萬資產 能否55歲成功退休？
【理財個案】公關顧問擁逾780萬資產 能否55歲成功退休？
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款