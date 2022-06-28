【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

下一篇文章
【大行報告】 海通國際指騰訊主要股東減持成長期隱患 市場憂阿里為下一個沽貨對象
其他股評時段:
01:40 大市概況
06:00 25周年回歸將帶動港股
09:59 比亞迪股份 (01211)
11:20 開源控股 (01215)
15:00 福耀玻璃 (03606)
20:11 龍源電力 (00916)
21:33 嘉泓物流 (02130)
29:54 長城汽車 (02333)
35:02 中集安瑞科 (03899)
40:27 中國石油化工股份 (00386)
45:35 郵儲銀行 (01658)
53:41 吉利汽車 (00175)
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新