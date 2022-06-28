【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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01:40 大市概況

06:00 25周年回歸將帶動港股

09:59 比亞迪股份 (01211)

11:20 開源控股 (01215)

15:00 福耀玻璃 (03606)

20:11 龍源電力 (00916)

21:33 嘉泓物流 (02130)

29:54 長城汽車 (02333)

35:02 中集安瑞科 (03899)

40:27 中國石油化工股份 (00386)

45:35 郵儲銀行 (01658)

53:41 吉利汽車 (00175)



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