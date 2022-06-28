▲ 【美股焦點】美國最高法院推翻墮胎權令暴跌股翻身？ 避孕股Evofem兩日大升逾兩倍

美國最高法院推翻裁定墮胎符合憲法的「羅訴韋德案（Roe v Wade）」，令部分州分可重新限制女性墮胎。裁決不單引發美國社會爭議，也令個別避孕概念股大升。提供避孕用非激素凝膠的Evofem（美：EVFM）過去兩個交易日大升2.3倍，Evofem周二盤前曾升3成，最新升幅收窄至12%。

Evofem旗下產品Phexxi，透過改變女性使用者體內酸鹼值，降低精子進入體內的活力，聲稱可降低懷孕機率99%。該產品於2020年獲批上架30個月，今年獲准延長上架期至48個月。

Evofem年內股價連瀉多月，今年5月向市場公開發行集資後，股價一度跌至0.28美元低位，較年內高位8美元，累跌95%。即使公司周一股價回升至1.07美元，年內跌幅仍逾8成。

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