▲ 【ESG】恒生推綠色產品服務優惠 指定商戶合資格簽賬享Cash Dollars或yuu積分獎賞

恒生銀行 （00011） 宣佈，為持續推動可持續發展，即將推出新一浪「恒生Green Moments」綠色產品和服務優惠，周五起為客戶推出新一浪ESG投資認購服務大抽獎及恒生信用卡綠色商戶簽賬優惠和獎賞。

▼ 點擊圖片放大

客戶優惠期內於指定綠色商戶（Green Common、GU、無印良品及UNIQLO）以恒生Visa信用卡作合資格簽賬，可享高達8% Cash Dollars或8倍yuu積分額外獎賞，並可參與抽獎，贏取環保限量 NFT（非同質化代幣） 乙個（名額50名）。該NFT由本地藝術家崔氏兄弟（Tsui Brothers）及蘇敏怡（Stella So）以綠色投資及消費為主題創鑄。

另外，恒生客戶凡成功認購指定ESG投資服務，包括ESG基金、ESG債券及ESG主題股票掛鈎結構性產品，可自動參與ESG投資認購服務大抽獎，有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡（名額3名）或環保限量NFT乙個（名額50名）。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章:

【ESG】今年吸資最勁ESG基金 首5月吸資255億元

【ESG】恒生推連串綠色產品和服務優惠 並送本地藝術家聯手創鑄NFT獎賞

【ESG】恒生銀行與華懋簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款協議