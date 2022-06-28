【中國經濟】法國外貿銀行：中國失去周期性優勢　清零政策是最大障礙

▲ 【中國企業展望】法國外貿銀行：中國已失去了周期性優勢 清零政策是最大障礙

法國外貿銀行（Natixis）分析中國3000家最大上市公司的財務狀況，認為「清零政策」妨礙中國經濟增長，隨著世界其他地區從疫情中重新開放，加上大宗商品價格的飆升，中國失去周期性優勢。

法外貿銀行指，儘管中國企業的財務狀況在2021年有所改善，但今年GDP增長放慢至低於5%的水平，PMI低於50，可見優勢正進一步縮小。不過，他們預計，若清零政策障礙解除，環球不確定性提高、貨幣政策急速收緊可能會給中國企業帶來一些新優勢。

半導體、原材料和能源表現好

在該行分析的14個中國行業中，法國外貿銀行亞太區經濟研究部經濟學家譚俊譽表示，半導體行業的企業健康狀況最好，原因是由於芯片需求的周期性上升，以及獲得政府巨額補貼下的低負債優勢。

其次，原材料和能源等上游行業也受惠於商品價格上漲，令收入和資本回報率有好表現。譚俊譽指，在政府補貼支持下，中國可再生能源行業的表現也較全球同行狀況好，主要是受惠於較高的利潤率和較低的資金槓桿。

另一方面，他表示，雖然中國政府最近採取去槓桿措施，但房地產仍受到債務動盪拖累，仍落後於全球同行。

私營企業財務狀況較國有企業差

法外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，自2021年以來，國有企業的財務狀況已有改善，包括債務利率負擔降低、收入增長和提高資本回報率加快。私營企業則因為還款能力下降面臨壓力，受惠國策程度不如國企，特別是面對平台監管壓力。

對於下半年展望，艾西亞認為，隨著監管措施的逐步解除，寬鬆的財政和貨幣政策將有助於改善融資條件，可能還有助提高收入，同時資金槓桿也必將上升。 另一方面，中國企業仍會面對債務償還的壓力、監管的不確定性、地緣政治緊張和全球通脹壓力等不利因素。

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