【電動車】Tesla支援Apple CarPlay？　波蘭開發者實試

▲ 有波蘭開發者，於軟件原始碼代管服務平台公開可用於Model 3車載系統的CarPlay後，近期再推出更新版本，令任何Tesla車款均可使用CarPlay。

蘋果（Apple）旗下的CarPlay支援多款車輛，惟Tesla至今未有任何一款車款可使用蘋果的CarPlay系統。但有波蘭開發者，於軟件原始碼代管服務平台公開可用於Model 3車載系統的CarPlay後，近期再推出更新版本，令任何Tesla車款均可使用CarPlay。

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波蘭開發者Michał Gapiński表示，最新的2022.25.1版本提供了百分百的CarPlay功能性整合，且適用於任何Tesla車款；另外在新版本中也附加了一些新功能與錯誤修復等。

加入多項功能

Michał Gapiński所提供的解決方案中除了CarPlay，也了支援數碼版權管理（DRM）影片播放功能，讓Netflix等應用程式可以正常運作。另外也加入方向鎖定功能，令應用程式維持在橫向模式。

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如果車主要在Tesla中使用CarPlay，需使用LTE數據機與Wi-Fi存取點的Raspberry Pi微控制器開發板；且這塊Raspberry Pi必須要運行在基於Android的定製韌體上，並且要搭配 micro-HDMI to HDMI電纜與乙太網電纜使用。

當車載系統在連接到Raspberry Pi上後，Tesla的顯示屏幕就會出現CarPlay的使用介面，包括蘋果地圖、Apple Music等應用程式都可使用；而駕駛在行駛的過程中，也可以透過方向盤上的媒體控制鍵來進行操控。

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責任編輯：廖淑瑩

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