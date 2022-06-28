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斯里蘭卡陷經濟危機 禁止向非必要車輛出售燃料

環球社會熱點 16:48 2022/06/28

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斯里蘭卡陷入過去數十年來最嚴重的經濟危機，局勢持續緊張。政府宣布禁止向非必要車輛出售燃料兩周，暫時僅容許巴士等車輛入油。斯里蘭卡也派官員與俄羅斯及卡塔爾等能源大國談判，希望以較低價格購買石油。

斯里蘭卡將任命新總理 或即日上任 【下一頁】

斯里蘭卡沒有足夠外匯購買進口貨品，糧食、燃料、藥物等關鍵商品嚴重短缺兼推高物價。

斯里蘭卡政府指全國只有9,000噸柴油及6,000噸汽油供應，維持關鍵服務運作，料會於不足一周内耗盡。

政府周一（27日）宣布，禁止私人車輛購買汽油及柴油至7月10日。未來兩周僅有巴士、火車、醫療服務車輛及運送糧食用的貨車可入油。

市區學校暫時關閉，政府官員也要求全國約2,200萬居民留在家中工作。

政府發言人古納瓦德納（Bandula Gunewardena）表示，是次為斯里蘭卡有史以來經歷最嚴重的一場經濟危機。當局已派官員與俄羅斯及卡塔爾談判，尋求廉價石油供應。

能源部長維傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）周日（26日）指，政府正盡一切努力取得額外能源供應，但仍未確定何時可爭取到。

斯里蘭卡經濟危機觸發暴亂5死 總理引咎辭職 【下一頁】

當局也正尋求中國和印度的援助，希望可從兩國進口關鍵貨物。

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）早前表示，國際未來半年需要最少50億美元（約390億港元）才足以支付糧食、燃料及肥料的費用。

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責任編輯：鄭錦玲

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