  • 34°C
香港時間 : 2022628日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際油價】OPEC去年石油收入急升77%至5610億美元　新完工油井數量下降

股市 16:43 2022/06/28

分享：

分享：

【國際油價】OPEC去年石油收入急升77%至5610億美元　新完工油井數量下降

石油輸出國家組織（OPEC）最新數據顯示，隨著價格和需求從新股疫情最嚴重的時期中復甦起來，OPEC 13個成員國去年石油收入達5610億美元（約4.38萬億港元），按年增77%，而成員的活躍鑽井平台數量溫和反彈，新完井（即已完工、做好生產準備的油井），可以數量數量下降。

隨著OPEC在2021年提高產量，成員國活躍石油鑽井平台數量增加11%，達到 489 座，增幅小於全球增幅，最大出口國沙特阿拉伯去年增加6座鑽井平台，達到65座，但總數低於2019年的水平。

OPEC+（OPEC及其盟友）一直在努力按照目標提高產量，但部分成員國在鑽探和勘探方面的投資不足，而短缺是今年油價飆升的原因之一。

去年OPEC 已完工油井數量下降至1,588座，按年少280座，是至少自2017年以來的最低水平。除利比亞、委內瑞拉、赤道幾內亞、安哥拉和伊朗外，所有OPEC 完井量均有所下降。

相關文章：

【美股焦點】「股神」巴菲特積極逢低掃入這隻石油股！月內三度增持加倉、持股量增至16.4%

【歐洲危機】俄稱技術原因減供應　歐洲天然氣期貨抽升兩至3成　油價大升

美股 石油輸出國組織 幾內亞共和國 利比亞 石油 安哥拉 伊朗 委內瑞拉 沙特阿拉伯

上一篇文章

【科技股】春華資本胡祖六：中資科技股已苦盡甘來　三因素重新吸引投資者

下一篇文章

【MPF】駿隆：年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款