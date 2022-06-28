▲ 【國際油價】OPEC去年石油收入急升77%至5610億美元 新完工油井數量下降

石油輸出國家組織（OPEC）最新數據顯示，隨著價格和需求從新股疫情最嚴重的時期中復甦起來，OPEC 13個成員國去年石油收入達5610億美元（約4.38萬億港元），按年增77%，而成員的活躍鑽井平台數量溫和反彈，新完井（即已完工、做好生產準備的油井），可以數量數量下降。

隨著OPEC在2021年提高產量，成員國活躍石油鑽井平台數量增加11%，達到 489 座，增幅小於全球增幅，最大出口國沙特阿拉伯去年增加6座鑽井平台，達到65座，但總數低於2019年的水平。

OPEC+（OPEC及其盟友）一直在努力按照目標提高產量，但部分成員國在鑽探和勘探方面的投資不足，而短缺是今年油價飆升的原因之一。

去年OPEC 已完工油井數量下降至1,588座，按年少280座，是至少自2017年以來的最低水平。 除利比亞、委內瑞拉、赤道幾內亞、安哥拉和伊朗外，所有OPEC 完井量均有所下降。

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