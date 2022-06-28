【MPF】駿隆：年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報

▲ 駿隆指強積金年初起計人均虧損34411元。

駿隆Gain Miles公佈截至6月23日止的6月份強積金回報數據，期內整體回報為負3.3%，相當於人均蝕7773元；倘由年初至今起計，累計回報為負13.2%，等同人均虧損34411元。

除香港股票基金外的其他股票基金均在6月錄得負回報，按資產類別劃分，股票、固定收益及混合資產基金，6月份回報分別為負3.4%、負0.8%及負4.7%。其中，香港股票基金及大中華股票基金6月份回報分別為正0.4%及負0.9%，年初至今則分別錄負12.3%及負17.6%回報。

駿隆指，6 月份股市受聯儲局大幅加息影響，預期市場短期亦即約 3至6個月會較波動，可能有較大的跌幅或升幅，預期市場升跌會受美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變，中國疫情及地緣政治發展等數大因素影響。

駿隆認為，較保守的投資者可將資產轉移至保守基金，減低資產虧損機會，投資年期較長的強積金成員，則可考慮轉入股市作中長線退休投資。

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