  • 34°C
香港時間 : 2022628日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】駿隆：年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報

Hot Talk 16:39 2022/06/28

分享：

分享：

駿隆指強積金年初起計人均虧損34411元。

駿隆Gain Miles公佈截至6月23日止的6月份強積金回報數據，期內整體回報為負3.3%，相當於人均蝕7773元；倘由年初至今起計，累計回報為負13.2%，等同人均虧損34411元。

除香港股票基金外的其他股票基金均在6月錄得負回報，按資產類別劃分，股票、固定收益及混合資產基金，6月份回報分別為負3.4%、負0.8%及負4.7%。其中，香港股票基金及大中華股票基金6月份回報分別為正0.4%及負0.9%，年初至今則分別錄負12.3%及負17.6%回報。

駿隆指，6 月份股市受聯儲局大幅加息影響，預期市場短期亦即約 3至6個月會較波動，可能有較大的跌幅或升幅，預期市場升跌會受美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變，中國疫情及地緣政治發展等數大因素影響。

駿隆認為，較保守的投資者可將資產轉移至保守基金，減低資產虧損機會，投資年期較長的強積金成員，則可考慮轉入股市作中長線退休投資。

相關文章:

【MPF】積金局要求受託人6月底起　須向成員提供不超過8頁資料文件

【MPF】積金評級：股市累強積金回報6月再見紅　月底每成員平均賬戶結餘料減約2.63萬元

【MPF】積金局劉麥嘉軒：「可扣稅自願性供款」累計總供款額逾64億元　帳戶數目約6.2萬個

開啟hket App，閱讀全文
港股 基金 強積金 香港 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【國際油價】OPEC去年石油收入急升77%至5610億美元　新完工油井數量下降

下一篇文章

【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位　若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【港股市況】內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點　騰訊逆市再跌3%　濠賭股造好金沙升逾11%（不斷更新）
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款