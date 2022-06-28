英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工

英國近期多個行業要求加薪，希望協助應對通脹壓力。英國醫學會（BMA）投票通過要求政府加薪，幅度為5年內加薪3成。英國醫學會指，升幅僅是彌補2008年以來薪金實際降幅。英國醫生亦呼籲政府解決人手短缺問題，加快治療輪候名單患者。

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BMA於年度會議上通過投票，將向政府施壓要求未來5年內加薪3成，否則將舉行罷工。BMA指，加薪幅度僅是彌補僱員自2008年來實際薪金下跌。有支持動議的醫生表明，行動受鐵路工人罷工啟發。

BMA成員、醫生Emma Runswick指，醫生被降薪3成導致收入損失達數百萬英鎊，對情況感到極度憤怒。她強調，恢復薪金水平是正確且道德的行為，但明白實現目標並非易事。身邊已有多個成功爭取例子，同是利用集體力量行動及談判的結果。

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目前英國國民保健服務（NHS）輪候治療患者名單堆積問題嚴重，BMA理事會副主席David Wrigley表示，英格蘭目前有650萬名患者正輪候治療，人數創紀錄新高。同時亦有醫生指，離職人數依然很多，剩餘醫生需更努力工作應對。工會同時呼籲政府解決人手不足問題。

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責任編輯：李俊儀