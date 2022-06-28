▲ 【信用卡優惠】中銀推「Chill Card」 林敏儀：對今年簽帳額感樂觀、年輕人發卡量料增兩成（陳國峰攝）

中銀香港 （02388） 今日舉行「Chill Card」發卡儀式，中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，第二季簽帳額按季錄雙位數字增長，5月份簽帳額亦回復疫情前水平，反映消費進一步釋放，又對今年簽帳額感到樂觀，料下半年較上半年亦將錄雙位數字增長，而上季壞帳及拖欠比率亦無因疫情而明顯增加。

有信心年輕客群發卡量按年增20%

林敏儀表示，發卡前就年輕人（介乎18歲至35歲客戶）消費模式進行調查，因此，該卡因應年輕人每月消費約數千元，而設立簽帳回贈種類及每月回贈上限150元。該行對發卡量有信心，料今年年輕客戶整體發卡量增20%。

中銀ChillCard享3大種類每月10%回贈

「中銀Chill Card」以環保物料製造，新卡就3大種類，影視、生活消閒及綠色商戶設10%現金回贈，當中包括Disney+（美： DIS）與 Netflix（美：NFLX）、Google（美：GOOGL）旗下GooglePlay及TVB （00511） 旗下Bigbigshop等，加上網上消費回贈5%，合共每月150元現金回贈。

Mastercard提供新卡每年1,500元網購保障

Mastercard（美：MA）香港及澳門總經理陳一芳指出，新卡除享有現金回贈，亦享有環球網上購物保障，不論貨不對板或沒有送到均可透過Mastercard平台報銷，每年上限為1,500元。

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