▲ 【新股IPO】畢馬威：中概股對集資規模難有大貢獻 料全年港新股集資達2000億

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，預計今年港股全年仍會有8至10宗中概股回流，但相信中概股不會再對整體集資金額有很大貢獻，因市值較大的中概股在今年之前已經回來集資，再加上股市波動，更多公司將優先考慮回流獲得上市地位，而不是注重在集資。

劉大昌表示，當刻符合港交所第二上市條例的公司還有20多間，另外有部分公司可以使用雙重第一上市的方式上市，因此實際上市數量更多。而因中美監管不確定因素並未消除，短期內仍會持續有中概股回流。據統計，目前市值過千億的在美上市中概股，僅有1間未有回流香港，因此未來回港上市中概股的數量仍會維持，但集資金額肯定會下降。

全年集資預測下調至2000億元 料全年有80隻新股上市

畢馬威同樣下調港股新股市場全年表現預測。該會計師事務所預計，今年全年香港新股市場將會有約80隻新股上市，集資金額或可達2000億元。而早前曾預測全年新股集資可達3560億元，上市總數料有110宗。

港交所有機會重回全球集資前五位

劉大昌又指，目前仍然有170間公司已經向港交所遞交上市申請，仍然有大型項目等待上市，雖然市場估值近期有所修復，但新股市場未必會在一兩個月內回暖，預計在第四季度新股市場會有較大改善，若果最終香港新股市場集資規模能達2000億元，將有機會重回全球集資前五位。

未來仍會由TMT和健康醫療板塊推動新股市場活動

畢馬威中國審計合夥人兼香港去新經濟市場和生命科學行業主管朱雅儀指，在目前已經遞交上市申請的公司中，很大一部分都是TMT（科技、媒體和電訊）板塊以及健康醫療板塊，因此未來仍然期望是由這兩個板塊推動新股市場活動。

港交所集資排名在今年上半年跌出前五位，位列第九，朱雅儀指，香港市場比較受國際金融環境影響，因此上半年的排名情況屬較正常的表現。此外，在內地新股市場方面，由於地緣政治關係緊張，原本更加傾向在香港或美國上市的中國企業，會傾向回內地上市，再加上內地出台很多措施鼓勵中小企業發展，預計內地新股市場將進一步熱烈。

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