湯文亮：找買家易過找租客

筆者相信有很多人都會有個錯覺，任何1個單位都是出租容易出售難，例如1個1,000萬元單位，租金大約25,000元，很多有正常工作的人都可以負擔得起，但那個單位如果要出售，就算可以做到按揭，首期都要200萬元，再加上印花稅、佣金、律師費等，如果要裝修可能多花幾十萬元，拿着300萬元最後都所餘無幾，但很奇怪，業主會發覺，打算買樓的人多過租樓的很多，莫非香港人真的如此有錢？

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

物業代理熱衷售樓

很多業主都曾經面對過，叫物業代理出租1個單位，最後竟然送上1份高於市價的買賣合約。物業代理知道，單位可以出租，亦有機會出售。售出1個單位，比租出1個單位的佣金高很多，所以代理都只集中出售某個單位，即使業主是打算出租的。

如果不是政府推出辣招，這個情況常有發生，業主事後後悔又是另一件事，但有了辣招之後，業主知道要買回1個類似的單位，是要付辣招稅的，熱衷出售物業的業主不太多。這意味着打算買樓的人不斷累積，始終是找買家容易過找租客。

不過，如果不是有疫情而令到香港封關，這個情況應該早已改變，並不是租客愈來愈多，而是可以出租的單位愈來愈少。

辣招稅令租盤減少

現在大家不時聽到，有業主要求租客交1年租金，如果不是租盤減少，業主絕對不會有此要求，至於租盤減少的主要原因就是辣招，香港人買第二個單位要付15%印花稅，如果打算買樓收租，最少要繳付5年租金作為印花稅，而且是「相金先惠」，試問香港人又怎會就範？結果就是租盤減少，租金自然上升，有物業未能租出的業主千萬不要放棄，這個情況在開關之後會很明顯，不過，現在仍然未知何時解封，現有租金水平以及空置率仍然會維持一段時間。

物業代理知道，單位可以出租，亦有機會出售。售出1個單位，比租出1個單位的佣金高很多，所以代理都只集中出售某個單位，即使業主是打算出租的。

節錄自第766期《iMoney Wealth》鑑古知今。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機