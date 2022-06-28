【ET講股通】梁耀康：改防疫政策受惠股（附time code）（第二版︰加入文字內容）

內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升逾百點。騰訊 （00700） 大股東Naspers表明計劃沽售股票後，股價跌3%；小米 （01810） 升4%。旅遊、內需股造好，攜程 （09961） 升幅擴大至逾16%，高見231.2元。金沙 （01928） 最新升逾9%，高見17.88元；銀娛 （00027） 升半成，高見47.1元。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

01：10 - 內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」 旅遊股、航空股、消費餐飲股受惠

02：05 - 攜程 （09961） 增長強勁 復星旅遊文化 （01992） 受惠較明顥

05：25 - 同程旅行 （00780） 未必短期爆升 憂第二季業績受累疫情

08：04 - 航空股買入注碼不宜多 中國國航 （00753） 可留意

10：15 - 放寬入境檢疫有爆疫風險 受惠股中旅遊平台股最穩妥

12：01 - 餐飲股海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 未必受惠政策 僅市場慣性炒作

12：52 - 餐飲股揀九毛九 （09922） 博追落後 主打不同品牌較易控制

14：10 - 澳門濠賭股憧憬受惠入境政策 留意仍受累澳門本地疫情

17：05 - 濠賭股揀大型股博反彈、炒波幅 留意止蝕

18：01 - 博周期見底 手機設備股可留意

19：40 - 潛力股推介：時代電氣 （03898）

22：43 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15有貨 有冇機會挑戰10元？

24：33 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 想長揸收息咩位買入比較好？

26：30 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 走勢點睇？咩位可買入？上望咩位？

28：10 - 觀眾問股：安踏體育 （02020） 是否頭肩底？買入價及上望位？

32：45 - 港股、A股收市市況速報

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*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》*

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恒指全日收報22418點，升189點，主板總成交1,759億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，騰訊 （00700） 大股東擬減持，拖累港股早段下跌，及後傳出內地修改入境防疫政策消息，由「14+7」放寬至「7+3」，加上A股拉升，支持港股倒升。

內地放寬防疫措施，以下板塊全線上揚：（1）旅遊相關股，如攜程 （09961） 、同程 （00780） 、復星旅遊文化 （01992） ；（2）航空股，如國航 （00753） ；（3）餐飲股，如九毛九 （09922） 、海底撈 （06862） 。

旅遊相關股早前已築底，惟要留意短線升幅甚大，也要慎防第二季業績受累疫情。內地航空股同樣可望受惠新政，但要嚴控注碼。炒防疫放寬，仍以旅遊平台股看高一線。餐飲股未見得受惠新政，炒作僅屬市場慣性，當中首選九毛九，博追落後。憧憬中港澳通關，濠賭股炒上，後市仍視乎澳門本地疫情，現只宜博反彈炒波幅，嚴守止蝕。另外，博周期見底，手機設備股亦可留意。

潛力股可吼時代電氣 （03898） ，股價升9.7%至38.6元，業務前景主要看IGBT發展，上望46、47元，止蝕用今日低位或6月低位，約33.1元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰越秀地產、香港電訊、藥明康德、安踏。立即觀看】

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