【ET講股通】梁耀康：改防疫政策受惠股（附time code）

內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升逾百點。騰訊 （00700） 大股東Naspers表明計劃沽售股票後，股價跌3%；小米 （01810） 升4%。旅遊、內需股造好，攜程 （09961） 升幅擴大至逾16%，高見231.2元。金沙 （01928） 最新升逾9%，高見17.88元；銀娛 （00027） 升半成，高見47.1元。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

01：10 - 內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」 旅遊股、航空股、消費餐飲股受惠

02：05 - 攜程 （09961） 增長強勁 復星旅遊文化 （01992） 受惠較明顥

05：25 - 同程旅行 （00780） 未必短期爆升 憂第二季業績受累疫情

08：04 - 航空股買入注碼不宜多 中國國航 （00753） 可留意

10：15 - 放寬入境檢疫有爆疫風險 受惠股中旅遊平台股最穩妥

12：01 - 餐飲股海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 未必受惠政策 僅市場慣性炒作

12：52 - 餐飲股揀九毛九 （09922） 博追落後 主打不同品牌較易控制

14：10 - 澳門濠賭股憧憬受惠入境政策 留意仍受累澳門本地疫情

17：05 - 濠賭股揀大型股博反彈、炒波幅 留意止蝕

18：01 - 博周期見底 手機設備股可留意

19：40 - 潛力股推介：時代電氣 （03898）

22：43 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15有貨 有冇機會挑戰10元？

24：33 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 想長揸收息咩位買入比較好？

26：30 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 走勢點睇？咩位可買入？上望咩位？

28：10 - 觀眾問股：安踏體育 （02020） 是否頭肩底？買入價及上望位？

32：45 - 港股、A股收市市況速報

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