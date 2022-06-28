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【ET講股通】梁耀康：改防疫政策受惠股（附time code）

股市 16:55 2022/06/28

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內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升逾百點。騰訊 （00700） 大股東Naspers表明計劃沽售股票後，股價跌3%；小米 （01810） 升4%。旅遊、內需股造好，攜程 （09961） 升幅擴大至逾16%，高見231.2元。金沙 （01928） 最新升逾9%，高見17.88元；銀娛 （00027） 升半成，高見47.1元。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽 
01：10 - 內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　旅遊股、航空股、消費餐飲股受惠
02：05 - 攜程 （09961） 增長強勁　復星旅遊文化 （01992） 受惠較明顥
05：25 - 同程旅行 （00780） 未必短期爆升　憂第二季業績受累疫情
08：04 - 航空股買入注碼不宜多　中國國航 （00753） 可留意
10：15 - 放寬入境檢疫有爆疫風險　受惠股中旅遊平台股最穩妥
12：01 - 餐飲股海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 未必受惠政策　僅市場慣性炒作
12：52 - 餐飲股揀九毛九 （09922） 博追落後　主打不同品牌較易控制
14：10 - 澳門濠賭股憧憬受惠入境政策　留意仍受累澳門本地疫情
17：05 - 濠賭股揀大型股博反彈、炒波幅　留意止蝕
18：01 - 博周期見底　手機設備股可留意
19：40 - 潛力股推介：時代電氣 （03898）
22：43 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15有貨　有冇機會挑戰10元？
24：33 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 想長揸收息咩位買入比較好？
26：30 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 走勢點睇？咩位可買入？上望咩位？
28：10 - 觀眾問股：安踏體育 （02020） 是否頭肩底？買入價及上望位？
32：45 - 港股、A股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3287986
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET講股通

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