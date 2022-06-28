【職場熱話】 月薪50K要隨時候命但前景好 25K輕鬆且有私人時間 打工仔煩惱不知應如何選擇

魚與熊掌不能兼得，輕鬆的工作未必有高薪，但想要有可觀的薪金可能就要面對更辛苦工作要求。近日就有網民在「連登」討論區發文指有兩份工作不知應如何選擇，高薪就要隨時回覆短訊且壓力大，但工作前景較好，另一份較低薪金便有更多私人時間陪另一半，因而感到煩惱。

樓主指第一份工作薪金50K，每天至少要8-9點才能下班，有時更要加班到淩晨。假日預計要隨時回覆客户或老闆短訊，壓力大且完全無私人時間，但就更容易考慮移民，轉工前景亦更好。第二份工作薪金25K，每天準時6點下班，最多加班半小時，有點壓力但下班後可以有自己興趣、社交。他更指有意結婚，如果50K便能更快存夠錢，但又擔憂欠缺時間陪另一半，兩份工作都能學習和有得著，因而不知應如何選擇。

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「50K。趁年輕找多點錢」、「6點下班其實差不多，但少一半工資」、「看實際需要，要供樓結婚養家你有選擇？只有50K的出路」、「習慣了輕鬆工就一輩子」。

【職場熱話】上班一星期有意辭職 工作人事不似預期 打工仔：如何確定工作不適合自己？【下一頁】

亦有網民指「看自己性格，覺得社交很重要便選25K」、「第一份工作等同賣身，付出和收入不成正比。除非很喜歡，否則很容易做到有神經病」；有人則稱「先試50K，不習慣再轉25K也不遲」、「其實工資多少無所謂，最重要你開心」。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希