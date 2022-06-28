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【職場熱話】同事提早退休 因經濟問題欲重返公司 老闆卻嫌年紀大 直言「年紀這麼大不如去做保安」

理財智慧 18:14 2022/06/28

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一旦離開公司想要回去做本就不容易，加上年紀愈大就更難有從前職位和薪金，畢竟老闆都會想要工作能力更強的員工，因此在辭職時也要好好考慮清楚。近日就有網民在「香港討論區」發文指有舊同事因經濟問題想重回公司工作，卻被老闆說年紀這麼大不如去做保安，因而感慨是否人老就沒有價值。

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【職場熱話】原獲老闆賞識答應提攜 反被指責不知足 打工仔眼看機會流入他人手中感無奈下一頁

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「老闆這樣說就不要回去，寧願出去外面找工作」、「除非老闆等他回去管理公司，否則人走茶涼，我走的時候老闆也叫我有事找他，客套話聽完就算」、「好馬不吃回頭草」。

亦有網民指「60歲以上難道請你回來做一兩年？」、「別想你以前對公司有多少貢獻，要想著你有沒有能力去爭取一個職位」；有人則客觀評論「保安其實可以考慮，可能老闆說話太直接，但不是無道理」。

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責任編輯：陸盈希

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