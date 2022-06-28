富城關懷20載　推動可持續發展　惠澤社群

富城集團服務香港超過四十年，重視可持續發展，堅守「用心服務‧專心管理」的服務承諾，更推動屬下成員公司、逾400項管理物業及設施、業務夥伴以至各持份者一同參與創新關懷項目，善用企業資源照顧社會上各階層所需，實現「關心社區、回饋社群」的目標。



今年，富城集團及屬下22間公司和物業同獲「商界展關懷」標誌，更成為首批榮獲「20年Plus 商界展關懷」標誌之愛心企業，表彰富城過去逾20年的貢獻。



心繫社區 延續愛與關懷



富城集團早於2002年已成立「社區關懷委員會」，每年與不同社福機構合作制訂一系列社區關懷計劃，活動集中義工培訓、青少年發展、長者服務、推動環保等多個範疇，已累積超過1萬6千個社區服務小時。



受到疫情影響，富城集團將日常探訪活動改為深度與持續性並重的線上關懷計劃，透過了一系列有關音樂、健康運動及綠化生活短片，舉辦線上探訪活動，為4千名長者打氣，照顧長者身心靈健康。富城並緊貼社區需要，安排捐贈食物及防疫包予獨居長者及有需要的家庭，內有糧食、防疫物資、快速檢測套裝及退熱貼等，受惠人數達600人。

以人為本 關顧員工需要 重視企業管治



富城集團視員工為重要資產，強調企業管治，重視人才培訓，時刻關心員工的身心健康。富城持續推行運動友善措施及舉辦紓壓的員工活動，包括運動用品獎勵計劃、足球比賽、泰拳及瑜伽體驗班、土耳其馬賽克燈及果凍蠟燭工作坊等，竭力為員工締造一個工作及生活平衡的環境。



疫情期間，富城推行彈性上班、提供全面的防護裝備及送上愛心防疫包等多項關愛措施，更設計心意卡慰問患病員工，感謝員工一直緊守崗位，發揮專業團隊精神，凝聚力量，面對挑戰。

投入綠色生活 推動可持續發展



富城集團於環境保護方面一直不遺餘力，更透過多元措施，例如向員工派發一系列環保物品，有環保袋、摺疊餐盒、水杯及水樽等，鼓勵員工減少使用塑膠及即棄餐具，上下一心實踐源頭減廢，藉以宣揚愛護環境的企業理念。富城透過其企業優勢，連繫客戶、員工及其他持份者一同參與環保活動，簽訂多項環保約章及訂下長遠節能減廢目標，共同展示對可持續發展的支持，攜手締造綠化家園。

20 年愛心盛事回顧



富城集團於2013年開始，每年舉辦其年度盛事——「富城愛心關懷日」，管理團隊以身作則，帶領逾百名企業義工與非牟利機構合辦關懷日，服務有需要人士。未來，富城將繼續以創新、多元的可持續發展項目，凝聚社會各界，傳遞窩心暖意，惠澤社群。

（特約）