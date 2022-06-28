【職場熱話】 職場資深人工作逾10年 分享6大職場守則獲認同 「返工上心只會辛苦自己」

畢業生初投職場或會充滿熱情，但多做幾年可能便會覺得和想像有出入，繼而感到灰心。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己工作經驗超過10年，有6大職場守則想要分享給年輕人或初投職場人士，希望他們明白工作就是工作，不用太上心，更不要與同事當朋友，只會讓自己吃虧惹來熱議。

樓主經歷：

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【職場熱話】不要替家人親戚工作？ 被看少且不受尊重 獲他人認同：「做生不做熟」【下一頁】

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有網民認為「做人最重要有公關，無論對同事、上司還是清潔姐姐，不管真心或敷衍，不求有好印象，至少不容易得罪人」、「人前人後兩個樣，職場上愈假便愈安全」、「會做人比會工作好是世界真理」、「不尊重上班，工作自然不尊重你」、「遞信後還聯絡的同事才算朋友」、「最討厭上司明明找你便宜，但還說教你做人」。

亦有網民指「這樣的心態，難怪別人叫你做老油條。做多了又怕吃虧，自己不肯用心被解僱又要說公司怎樣待你」、「上班交到差便足夠，還要跟同事打好關係？上班賺錢而已」、「上班只是人生其中一部份，太上心只會辛苦自己」。

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責任編輯：陸盈希