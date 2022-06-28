【大行點睇】瑞士寶盛：投資防禦性板塊　看好醫療、高息股

瑞士寶盛銀行發布年中市場展望，該行認為，由於需求強勁，不會出現經濟衰退。不過一由於市場波動，該行看好防禦性股票，如醫療保健行業和高股息股。

股票仍是該行首選的資產類別，在當前環境下，該行看好防禦性股票，但並非只投資這一類股票。該行建議採取啞鈴式策略，同時投資防禦股和股價受挫但保持盈利的增長股。

在防禦性板塊中，該行看好醫療保健行業和高股息股。瑞士寶盛表示，醫療保健行業的股票往往具有非常强勁的資產負債表、中高個位數的銷售增長率，並且對通脹的敏感性相對較低。該行看好大型製藥和生物科技公司，因爲這類公司的盈利穩定並且擁有可靠的產品管線。作爲長期主題，該行重點推薦線上醫療。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

高股息股因爲其經營狀况良好，估值具吸引力，而且這些公司預計將有股票回購計劃。這對投資者的資本回報而言是正面因素，因爲這表明公司能够創造大量現金流。

另外，該行也看好食品和藥品以及個人和家庭用品行業。因爲此類商品相對缺乏需求彈性，即無論當前經濟是否正在擴張，消費者都會購買這些商品。回顧以往的高通脹時期，這些行業的需求往往表現穩定，這與非必需消費品的支出形成鮮明對比。

對科技股的觀點

瑞士寶盛專注於具備盈利能力並擁有强勁現金流的公司，不看好處於早期階段的科技公司。科技股的估值與大市相比略有溢價，因爲科技股的增長前景具吸引力，且資產負債表質素優於平均水平。目前，該行認爲科技股估值合理。資訊科技行業仍然處於長期牛市，並爲投資者提供最具潛力的增長前景。在該行業中，相對於硬件公司，該行更看好半導體和軟件公司。

不會有經濟衰退

瑞士寶盛認爲，激進的緊縮政策不會破壞全球經濟。不認爲經濟正在走向衰退。因通脹並未抑制需求，即使價格上升，消費者仍在繼續消費、就業機會仍在穩步增長、公司繼續全面投資。故此，只要通脹對需求端的破壞不大、就業率保持上升，並且產能繼續擴張，經濟衰退的短期風險就不高。

該行認爲通脹在今年下半年應該會緩和。預計2022年全球通脹率將達到7.9%，但大部分升幅將發生在上半年。預計2023年全球通脹率將顯著下降至3.8%。

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠