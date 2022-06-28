▲ 【騰訊700】騰訊慘遭南非大股東Naspers 預告持續減持 分析料短期投資氣氛受損、「反口」令市場更感負面 一文看清券商最新看法

南非傳媒集團Naspers及旗下Prosus決定逐步沽出手上金蛋 — 價值萬億的29%騰訊 （00700） 持股，以套現支持自身回購計劃，冀解決纏繞超過10年的股價與每股資產淨值（NAV）大幅折讓問題。綜合分析認為，Naspers和Prosus新無限期回購計劃，以及取消騰訊禁售期，有助刺激自身股價，但短期不利騰訊投資氣氛，不過騰訊也可以透過回購抵消部分影響。

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大摩：Prosus日均騰訊減持量相對較少 但仍存拋售壓力

摩根士丹利認為，騰訊主要股東Naspers與旗下Prosus減持騰訊股份為以提供資金支持回購。大摩預計，Prosus減持目的在於收窄NAV折讓，而非憂慮騰訊業務營運。但大摩提到，雖然Prosus 每日減持騰訊的數量相對較少，但拋售壓力仍然存在，對騰訊短期負面影響，大摩維持騰訊目標價450港元，評級增持。

野村料Prosus「反口」 令減持事件較一般情況更負面 騰訊可回購抵消部分影響

野村認為，任何大股東減持通常都會影響股份市場情緒。野村表示，Prosus 打破去年4月作出未來三年內不減持騰訊的承諾，且未表明出售騰訊訊上限，讓今次事件較普通的內部人士減持更為負面。

野村預計騰訊近期股價承壓，但特別提到，騰訊可通過回購以抵消部分Prosus減持所造成影響，而騰訊也可能會效仿Prosus，出售投資企業以籌集資金支持回購計劃。野村維持騰訊「買入」評級與455港元目標價。

大和：減持幅度或少於Nasper數年前所進行大宗交易

大和認為，Naspers及Prosus自身市值與騰訊持股等主要資產的估值折讓自2022年初以來有所擴大，減持目的在於收窄折讓，大和預計，上述消息短期不利市場對騰訊情緒，但減持計劃會動態調整，最終減持幅度或少於Nasper數年前所進行的大宗交易。

國泰君安：Naspers 減持或導致市場暫時波動 惟長期股價影響有限

內地券商國泰君安認為，Naspers 通過Prosus 持有騰訊28.82%，為公司的第一大股東，然而每日減持交易量較小，國泰君安預計，事件或會導致暫時市場波動，但對騰訊長期股價以及基本面影響有限。國泰君安對騰訊的投資評級為「收集」，目標價為450.19港元。

國泰君安提到雖然騰訊短期內承壓，但騰訊基本面正在恢復，主要考慮到第一是微信作為騰訊最重要的流量入口，用户規模仍在增長，第二是中國政府進一步支持平台經濟及數字經濟的發展，以及第三在線遊戲版號審批已經恢復。

高盛：Naspers減持騰訊影響可控

高盛認為，Naspers計劃每日出售小部分騰訊股份，平均不會超過日均成交量約3%至5%，相信減持影響可控，並預期騰訊可以回購抵銷部分影響。

騰訊近日舉行年度旗艦遊戲大會「騰訊Spark 2022」，高盛表示，騰訊發布涉及40款新遊戲及現有遊戲的新消息，會上亦特別提到騰訊遊戲的企業和社會責任。高盛維持對騰訊「買入」評級，目標價559元。

圖解Naspers「反口」沽騰訊常見問題

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記者：李哲毅