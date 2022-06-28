伊朗申請加入金磚五國 阿根廷亦傳有意

俄羅斯與烏克蘭開戰後被西方國家制裁，莫斯科政府表明要加強與金磚五國經貿合作抗衡。伊朗日前表示已提交申請加入，希望為雙方增加價值。俄羅斯則表示，阿根廷亦已申請加入。

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伊朗外交部發言人周一（27日）表示，已申請加入新興市場集團－金磚五國（巴西﹑俄羅斯﹑印度﹑中國及南非），希望加入可以讓雙方產生額外價值。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，阿根廷亦已申請加入。扎哈羅娃指當美國考慮對全球其他國家採取封鎖﹑禁止及削弱措施，阿根廷與伊朗決定加入金磚五國。雖然阿根廷暫時未有回應，但總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）日前重申有意願加入。

俄羅斯長年以來積極尋求加強與亞洲﹑南美洲及中東國家的聯繫，自俄烏戰爭爆發後，俄國被歐洲及美國為首的西方國家陣營制裁，加快與增大和其他國家的合作。

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責任編輯：吳漢培