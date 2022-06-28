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【太空科技】SpaceX發射衛星數目過多？亞馬遜致函FCC擔心造成碰撞風險　

科技 15:35 2022/06/28

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但另一競爭者亞馬遜（Amazon）早前致函美國聯邦通訊委員會 （FCC），表示競爭對手SpaceX為了升級其衛星連網服務，計劃佈署3萬顆第二代衛星的數量「有點多」，可能影響亞馬遜日後同樣推行的衛星連網服務。

目前在地球軌道上，佔計約有4,800顆以上衛星運行。SpaceX計劃發射更多衛星，增加旗下Starlink衛星連網服務的覆蓋率。但另一競爭者亞馬遜（Amazon）早前致函美國聯邦通訊委員會 （FCC），表示競爭對手SpaceX為了升級其衛星連網服務，計劃佈署3萬顆第二代衛星的數量「有點多」，可能影響亞馬遜日後同樣推行的衛星連網服務。

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亞馬遜列多項建議

據《techtimes》報道，亞馬遜並未有要求FCC減少批准SpaceX發射衛星數量，但表明希望獲得合理的同等條件，避免SpaceX發射衛星數量影響亞馬遜提供服務，或是造成日後更多非靜止衛星系統 （NGSO FSS）運作。在信件內容中，亞馬遜更建議FCC可以先批准SpaceX向國際電信聯盟 （ITU）遞交18份衛星佈署計劃的其中1份，並且讓SpaceX有時間證明其發射衛星不會造成軌道碰撞安全，或產生通訊干擾情況。

目前SpaceX未對此作任何回應，而包括美國太空總署在內的部門也曾向FCC反映，擔心SpaceX佈署大量衛星，可能會造成更大的影響。

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責任編輯：廖淑瑩

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