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【醫療科技】自供電智能枕頭　監測睡眠變化

18:00 2022/07/02

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智能枕頭的表面採用由二甲基矽氧烷（PDMS）和氟化乙烯丙烯（FEP）所製成的「摩擦納米發電機」（TENGs）智能感應器。（中國科學院）

優質睡眠對身體和精神健康很重要，但世界衛生組織（WHO）指出，全球約有27%人口患有「睡眠障礙」（Somnipathy），導致睡眠不足。

雖然有不少佩戴式裝置如智能手錶等能監測睡眠質素，但這些產品都存在限制，影響數據監測的準確度。中國科學院有研究團隊研發了一款智能枕頭，能夠監測更貼近真實的睡眠狀態，提高數據的準繩度。

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「睡眠障礙」患者一般會出現無法入睡、或不能持續睡眠的失眠徵狀。中國睡眠研究會發布的《運動與睡眠白皮書》提到，中國約有3億人有失眠問題，當中以90後、00後的問題最為突出，據悉這與睡前慣性使用智能產品，刺激大腦過度而影響入睡有關。

睡眠障礙 增慢性病風險

「睡眠障礙」屬於容易被忽視、但損害卻很大的慢性疾病，因為它會引發和加重多種慢性疾病的風險，例如心腦血管病、抑鬱症、糖尿病和肥胖，甚至長遠會損害認知、記憶、代謝和免疫系統等。

近年愈來愈多人關注睡眠品質，開始調整睡眠模式，務求睡得更有規律。為此，不少人會購買佩戴式睡眠監測裝置，例如智能手錶Apple Watch來監測睡眠。但電機電子工程師學會（IEEE）的研究報告指出，佩戴這些產品反而會對睡眠造成「二次影響」，使監測數據出現誤差。

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該報告認為，在睡眠時佩戴智能手錶、手環或耳機等睡眠監測工具，即使它們是以無綫方式連接至檢測裝置，但由於存在一定體積，這會使佩戴者產生「異物感」而容易被喚醒，繼而影響監測結果的真實性。報告還提到，不準確的結果也容易令使用者產生焦慮，增加失眠的機率。

為解決上述問題，中國科學院北京納米能源與系統研究所的團隊，發明了一款智能枕頭，透過記錄用家睡眠時的頭部運動，從而監測睡眠質素。由於無需佩戴任何額外裝置，用家只需和平時一樣在枕頭上睡眠，因此所獲得的數據也更貼近於平常的睡眠狀態。

轉化動能   自主供電

研究所所長王忠林表示，智能枕頭的表面採用由二甲基矽氧烷（PDMS）和氟化乙烯丙烯（FEP）所製成的「摩擦納米發電機」（TENGs）智能感應器，當結合柔性印刷電路（FPC）後，就會形成一個自供電的壓力傳感器陣列，並能夠進行觸摸感應和運動軌迹監測。

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在智能枕頭上睡眠時，頭部和枕頭之間的運動會改變電極周圍的電場，繼而產生電流。通過監測這些電流的電壓變化、頭的壓力分布的改變，就能以數據形式分析用家睡眠時的狀態。同時，頭部和枕頭摩擦所產生的動能也會轉化為電能，為智能枕頭供電，形成一個循環的自主供電系統。

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責任編輯：陳卓賢

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