【能源危機】法國總統馬克龍轉述：OPEC兩大產油國已達最大產能　難以再增石油產量

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在周一（27日）指，阿聯酋總統 Mohammed bin Zayed向他透露，石油輸出國家組織 (OPEC) 的兩大產油國沙烏地阿拉伯（沙國）和阿拉伯聯合酋長國（阿聯）已達最大產能，難以再增加石油產量。

據《路透社》報道，馬克龍在七國集團（G7）峰會期間告訴美國總統拜登（Joe Biden）指， Mohammed bin Zayed告訴他２件事，首先是阿聯已達到最大產能，再來，沙國可每日再增產 15 萬桶，或是再多一點，但他們在 6 個月內沒有巨大的備用產能。

阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 也向國家通訊社證實馬克龍的說法，指若按 OPEC + 目前的產量基準，阿聯正接近最大產能。

據石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟所組成的 (OPEC+)在去年7月18日召開的會議表示， 在2022 年 5 月起的新產量配額中，阿拉伯聯合酋長國將提高至每日350 萬桶、沙烏地阿拉伯將提高至每日 1150 萬桶。

為了遏制國內不斷攀高的燃料價格，拜登預計下月出訪中東，預期此行將向沙國喊話要求進一步增產。

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責任編輯：關海儀