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【茶飲商機】台灣茶飲業今年首4月營業額達54.7億　茶飲店擴大版圖全憑幾項要素

商業 14:30 2022/06/28

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（法新社圖片）

台灣為珍珠奶茶始祖，根據台灣的財政部統計，今年4月茶飲店數目創下歷史新高達2.2萬家，較去年同期增加約6%，今年首4個月的茶飲店，營業額更高達207億台幣（約54.7億港元），按年增加5%。

數據反映茶飲市場的需求穩定，據聯合新聞網報道，茶飲市場需求穩定主因有幾項，包括：

1）銷售多為外賣
因為疫情下，外賣為主的商戶較少受影響，不會受封城或其他防疫措施所影響。

2）客人喜歡新鮮感
茶飲行業會汰弱留強，早年流行的店舖會被新的取代，不只有熱銷款式會不斷更新，店舖類型也會推陳出新，出現很多不同特色店舖，以維持品質、環境等，吸引年輕客人。

【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能

擴大版圖全靠加盟費低？
台灣有很多新的經營者投資開茶飲店，當中，行業中擴展速度最快的品牌，便是賽車界「廖老大」茶飲店，版圖由中南部至台北市。原因便是投資門檻較低，加盟費用僅約60萬台幣（約15.9萬港元），加上加盟者每月須繳付3000台幣（約792.3港元）給總公司作慈善捐款，各分店營利的10%也需要捐贈慈善機構，以建立正面的品牌形象。

展望未來，財政部表示，夏天為茶飲業界的旺季，去年全年茶飲業的營業額達620億台幣（約163.8億港元），今年首4個月已有207億台幣，故預料全年有機會再創新高。

【日本經濟】日圓再跌嚴重打擊農民　和牛被逼改食大米恐影響口感

責任編輯：馬意文

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