【中國檢疫】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升

▲ 【中國疫情】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」

內地發布最新防控方案通知，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。內地放寬入境檢疫要求至「7＋3」下，中港旅遊股應聲大升，攜程集團 （09961） 最多升25%，最新升幅收窄至15%，華住集團 （01179） 最新升約14%。

航空股、餐飲股、濠賭股也跟上，國泰航空 （00293） 升6%，中國國航 （00753） 升幅擴大至一成，南方航空 （01055） 、東方航空 （00670） 升約半成。

內地餐飲消費股方面，九毛九 （09922） 、海底撈 （06862） 曾升一成，最新升幅仍逾半成。

濠賭股方面，金沙中國 （01928） 升12%，銀娛 （00027） 升8%。

國務院發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》提及，新核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀察第1、4、7、14天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」調整為「集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離醫學觀察前不要求雙採雙檢。密接的密接管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家隔離醫學觀察」，第1、4、7天核酸檢測。

另外，上海迪士尼樂園將於6月30日恢復營業。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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