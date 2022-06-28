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【 G7峰會】 G7擬對俄羅斯石油及天然氣價格設上限 限制俄繼續從能源出口中獲利

環球政經 16:07 2022/06/28

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據消息人士透露，七大工業國集團（G7）在會上商討了對俄羅斯石油及天然氣價格設上限，以限制俄繼續從能源出口中獲利，預計可能會在G7峰會周二（28日）落幕時公布。

據外媒引述消息人士報道，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在周日（26日）開幕會議上提出石油及天然氣雙軌價格上限方案，獲法國總統馬克龍支持，G7認為只要歐盟成員一致拒絕支付超出上限價格的天然氣，俄羅斯則需要被逼妥協，因為俄羅斯在短期內無法找到買家接手經管道運輸至歐洲的天然氣。

歐洲提出的俄羅斯石油及天然氣價格上限方案不止限制運輸，他們商討透過保險、航運等方式，對俄國原油設置價格上限，而目前仍在討論中，歐盟領袖曾要求歐盟執委會（European Commission）討論對天然氣進口設置價格上限的可能性，但一些成員國抱持懷疑態度，擔心俄羅斯會切斷更多天然氣供應。

為期３天的 G7 峰會將在周二落幕，除了 G7 國家領袖，包括印度、印尼、南非和阿根廷等也受邀參加。

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責任編輯：關海儀

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經濟 七大工業國集團 石油 天然氣 俄羅斯

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