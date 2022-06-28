▲ 【下半年展望】滙豐投資管理：長遠對中國股市正面 未受美加息嚴重影響

滙豐投資管理發表下半年投資展望，該行亞太區投資總監陳寶枝表示，經濟正在轉型，低通脹和超低利率的市場即將結束，而未來的新經濟體制將會是更持久的通脹、更高的利率、更不穩定的經濟周期，投資者將面對一定困難。她建議投資者需理性評估回報期望，加強多元性及考慮投資組合的抗壓力。

2022 年上半年環球市場表現以總回報來計算，只有美元和油價是正回報，債券和股票分別下跌約10%和20%，顯示投資市場受到不利因素衝擊。她認為，若2022 年下半年仍然存在收入緊縮和長期的供應鏈問題，美國經濟增長會停滯，顯著打擊投資者信心，通脹率會有機會在年末錄得超過8%，經濟陷入衰退周期。而若情況相反，在收入緊縮放緩和解決供應鏈問題下，年末通脹率會小於6%，經濟會增長持續超過3%。

盈利表現強勁 市盈率高 看好亞洲表現

陳寶枝指，中國和日本沒有因美國加息而受嚴重影響，中國政策正持續放寬，主要城市恢復正常生活，對疫情限制也放寬，長遠而言對中國股市持正面態度。

另一方面，主動型及量化股票投資業務環球主管戴偉利（Alexander Davey）表示，他們看好亞洲表現。亞洲在2021年的盈利表現強勁，資產負債表上的現金水平上升，同時亦受惠於估值下降，尤其在股本回報率方面。亞太區的遠期市盈率為12.1倍，而中國同期的市盈率為9.8倍。他認為，亞洲估值水平比美國等成熟市場具吸引力，但由於美國經濟衰退風險增加，市場開始把亞洲盈利向下調整，投資者需留意風險。

信貸方面，亞太區固定收益總監林安妮表示，更波動和動盪私的市場有利加強多元性，亞洲信貸年期相對較短和息差較高，尤其是高收益債券，在利率上升下佔有優勢。

戴偉利又指，現時已處於大部分經濟體的最壞時刻，在利好的商品價格基數效應及初步跡象顯示供應鏈壓力正在緩和的情況下，料價格壓力將於今年下半年緩和。

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