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英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演

環球社會熱點 14:30 2022/06/28

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英國對沖基金大亨霍華德早前與美女廚師拜倫於意大利完婚，婚禮斥資1,000萬英鎊（約9,600萬港元）。霍華德與拜倫據報更出價數千萬港元豪邀樂壇天后Lady Gage擔任婚禮表演嘉賓。

碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸 【下一頁】

現年59歲的新郎霍華德（Alan Howard）為對沖基金Brevan Howard Asset Management創辦人，福布斯（Forbes）估計其淨資產達到32億美元（約249.6億港元）。

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而33歲的新娘子拜倫（Caroline Byron）來自美國，由模特兒轉行成為一名無麩質廚師。拜倫廣交好友，英女王的孫女比特麗斯公主（Princess Beatrice）也是其朋友。

據悉，霍華德和拜倫是在2020年疫情爆發初期時已經結婚，直到今個月才補辦婚禮。

英媒《每日郵報》指，一對新人周末於意大利科莫（Como）一幢有超過200年歷史的別墅Villa Olmo舉行婚禮。

霍華德據報斥資130萬英鎊（約1,250萬港元）包起整幢別墅足足一個月。

法官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件 【下一頁】

另外，有專家估計聘請Lady Gaga表演的出場費起碼要300萬英鎊（約2,900萬港元）。如果連同隨行工作人員的出場費加上食宿等費用，價格將會更高。

婚禮上鮮花裝飾的成本料超過50萬英鎊，再加賓客食宿、煙花表演及保安等開支，婚禮成本料超過1,000萬英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲

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