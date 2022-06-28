美國藥房限購緊急避孕藥 墮胎案引發搶購

美國最高法院上周推翻羅訴韋德案的判決，取消憲法賦予的墮胎權。判決觸發美國民眾搶購避孕藥等避孕工具，美國部分藥房正實施限購措施。美國連鎖藥房 CVS表示，限購是為確保公平，強調實體及網上商店皆供應充足。

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美國部分大型零售商網站周一（27日）已顯示，非處方緊急避孕藥缺貨。連鎖藥房Rite Aid及CVS正實施避孕藥限購措施，兩者皆限制每張訂單最多只能買3包。而超市沃爾瑪雖然未完全限購，但部分藥物需下月才能發貨，本周亦只能購入4至6盒。

CVS發言人表示，限購僅屬臨時措施，旨在確保民眾能有公平機會獲得藥物，強調實體及線上商店皆供應充足。Rite Aid則承認，限購是應對目前需求激增。另一連鎖藥房Walgreens Boots Alliance亦在網上實施限購，但公司指措施屬出錯，正調查事件，很快就會糾正。

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大型超市Kroger網頁則顯示，目前緊急避孕藥存貨數目很低，而電商巨頭Amazon（亞馬遜）上雖仍有各類緊急避孕藥出售，但大部分未能在7月中前交付。

目前避孕藥在美國依然合法，但有法律專家經警告，當局或會在短期內限制取得避孕工具方式。墮胎藥有別於避孕藥，美國過半墮胎是採用服用墮胎藥方式，墮胎藥需求自裁決後亦激增。

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責任編輯：李俊儀