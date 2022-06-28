  • 31°C
香港時間 : 2022628日 (二) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國藥房限購事後丸 墮胎案引發搶購

環球社會熱點 18:43 2022/06/28

分享：

分享：

美國最高法院上周推翻羅訴韋德案的判決，取消憲法賦予的墮胎權。判決觸發美國民眾搶購避孕藥等避孕工具，美國部分藥房正實施限購措施。美國連鎖藥房 CVS表示，限購是為確保公平，強調實體及網上商店皆供應充足。

美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令 【下一頁】

美國部分大型零售商網站周一（27日）已顯示，非處方緊急事後避孕藥缺貨。連鎖藥房Rite Aid及CVS正實施避孕藥限購措施，兩者皆限制每張訂單最多只能買3包。而超市沃爾瑪雖然未完全限購，但部分藥物需下月才能發貨，本周亦只能購入4至6盒。

CVS發言人表示，限購僅屬臨時措施，旨在確保民眾能有公平機會獲得藥物，強調實體及線上商店皆供應充足。Rite Aid則承認，限購是應對目前需求激增。另一連鎖藥房Walgreens Boots Alliance亦在網上實施限購，但公司指措施屬出錯，正調查事件，很快就會糾正。

不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲 【下一頁】

大型超市Kroger網頁則顯示，目前緊急避孕藥存貨數目很低，而電商巨頭Amazon（亞馬遜）上雖仍有各類緊急避孕藥出售，但大部分未能在7月中前交付。

目前避孕藥在美國依然合法，但有法律專家經警告，當局或會在短期內限制取得避孕工具方式。墮胎藥有別於避孕藥，美國過半墮胎是採用服用墮胎藥方式，墮胎藥需求自裁決後亦激增。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令
今日
美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
2022/06/27
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」
2022/06/26
特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」
拜登將尋求保護女性墮胎權 反對增大法官席位
2022/06/26
拜登將尋求保護女性墮胎權 反對增大法官席位
美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」
2022/06/25
美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」

你可能感興趣

美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令
今日 11:07
美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
12:31 2022/06/27
不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲
特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」
15:41 2022/06/26
特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」
網絡熱話 避孕藥 藥房 超市 零售 美國 WalMart Amazon

上一篇文章

【G7峰會】各國同意俄油設價格上限 但未有細節（第二版）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】女網球手想贏更多比賽 賺獎金重建家鄉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
英富豪與美女廚師近億元世紀婚禮 豪邀Lady Gaga表演
碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸
碧咸17歲細仔初長成 亮相巴黎時裝騷獲讚似足阿爸
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
丹麥名牌高中涉欺凌及性侵 王儲長子確認退學
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
英國生活成本高企 逾3成人今年曾拒出席婚禮
新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間20:00）
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告北約侵克里米亞或爆三戰 烏購物中心被炸釀多死（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款