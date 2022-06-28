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【濠賭股】澳門娛樂場新防疫措施將周五實施　博企支付員工所有新冠檢測費用　濠賭股震盪整固

股市 13:40 2022/06/28

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【濠賭股】澳門娛樂場最新防疫措施將周五實施　博企支付員工所有新冠檢測費用　濠賭股震盪整固

澳門將於今周五實施娛樂場新防疫措施，要求凡是進入娛樂場範圍的人員，均須有檢測陰性證明。而博企員工檢測費用全由博企支付。濠賭股震盪整固，金沙 （01928） 跌0.6%，銀娛 （00027） 、新濠 （00200） 跌0.3%；永利澳門 （01128） 及美高梅 （02282） 跌逾1%。

澳門特區博彩監察協調局公布，為配合特區政府總體防疫工作，根據衛生局6月26日發出「本地疫情期間娛樂場等公共場所減少傳播風險的措施」指引規定，澳門娛樂場新增多項防疫措施，包括所有進入娛樂場範圍的人員，包括顧客、工作人員及公共部門人員，均須持有48小時（即採樣日及之後2天）內核酸檢測陰性證明、博企工作人員上班前或進入娛樂場前當天快速抗原檢測為陰性等措施。

有關博彩員工做核酸檢測費用、快速抗原檢測包等，均由博企負責及提供。經博彩監察協調局與博企溝通後，博企積極配合特區政府的防疫政策及作出適當之安排，上述指引將於7月1日上午7時實施。

博監局將持續加強對娛樂場的防疫巡查，敦促博企做好各項防疫措施，保障娛樂場內客人與工作人員的健康安全。

相關文章：

【澳門疫情】澳門衛生局：進娛樂場須出示48小時核酸及每日快測陰性結果

【濠賭股】六大博企同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底　另限3個月內繳交8億至22億不等銀行擔保（第二版）

【濠賭股】澳門博彩法修訂案獲通過　美高梅及金沙中國表示歡迎

銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 港股 永利澳門（01128） 澳門 博彩 防疫措施 疫情

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