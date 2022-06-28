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華潤電力836股價逆市升逾4%　短炒策略話你知

股市 13:39 2022/06/28

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華潤電力 （00836） 股價逆市升逾4%，發改委宣布加強沙漠等重點地區大型風電光伏建設，電力股造好，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析潤電策略，股價6月高位接近16.5元，如短炒要等15元之下吸納，才有一成以上升幅，料第三、四季對電力需求增加，如可持貨超過一季可現價吸納。足本分析→【按此

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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