華潤電力836股價逆市升逾4% 短炒策略話你知 股市 13:39 2022/06/28 分享： 分享： 華潤電力 （00836） 股價逆市升逾4%，發改委宣布加強沙漠等重點地區大型風電光伏建設，電力股造好，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析潤電策略，股價6月高位接近16.5元，如短炒要等15元之下吸納，才有一成以上升幅，料第三、四季對電力需求增加，如可持貨超過一季可現價吸納。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 今日 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 2022/06/27 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 2022/06/27 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 港股下半年部署：三大策略要點＋6大類股份推介 2022/06/27 港股下半年部署：三大策略要點＋6大類股份推介 你可能感興趣 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 今日 13:34 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 12:35 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 16:27 2022/06/27 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 最新專欄文章 更多 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 今日 阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 恒指七一前可企穩兩萬二？上望能否突破呢個位成關鍵 今日 恒指七一前可企穩兩萬二？上望能否突破呢個位成關鍵 吉利汽車175追揸沽策略 長線＋短線落車位即睇 今日 吉利汽車175追揸沽策略 長線＋短線落車位即睇 美股僅技術性反彈？出現3大因素才有轉勢機會 2022/06/27 美股僅技術性反彈？出現3大因素才有轉勢機會 電力股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國發改委 華潤電力（00836） 雙頂 業績公布 盈警 撈底 派息比率 市盈率