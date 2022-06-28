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阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇

股市 13:34 2022/06/28

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阿里巴巴 （09988） 股價回吐近2%，半日收報116元。騰訊 （00700） 遭Naspers沽貨減持，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析阿里被減持的機率，認為如未重上130元之上，大股東減持的誘因較小，現時估值低，估計仍有上升空間，國策傾向利好阿里前景，如未有貨可現價或110元之下部署吸納。足本分析→【按此

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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