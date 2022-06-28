阿里巴巴（09988）有機會淪為下一個沽貨對象嗎？短線策略速睇 股市 13:34 2022/06/28 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價回吐近2%，半日收報116元。騰訊 （00700） 遭Naspers沽貨減持，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析阿里被減持的機率，認為如未重上130元之上，大股東減持的誘因較小，現時估值低，估計仍有上升空間，國策傾向利好阿里前景，如未有貨可現價或110元之下部署吸納。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 2022/06/27 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 2022/06/27 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 港股下半年部署：三大策略要點＋6大類股份推介 2022/06/27 港股下半年部署：三大策略要點＋6大類股份推介 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 2022/06/27 信義系發盈警 信義玻璃868、信義光能968持貨鬆綁策略速覽 你可能感興趣 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 12:35 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 16:27 2022/06/27 銀行股買定唔買 渣打（02888）短炒+中線策略 拆解加息周期銀行股有多值博 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 15:31 2022/06/27 航運股前景點睇？分析中遠海控（01919）追揸沽策略 最新專欄文章 更多 華潤電力836股價逆市升逾4% 短炒策略話你知 今日 華潤電力836股價逆市升逾4% 短炒策略話你知 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 今日 騰訊700遭Naspers減持 對短線、中長線股價影響多大？ 恒指七一前可企穩兩萬二？上望能否突破呢個位成關鍵 今日 恒指七一前可企穩兩萬二？上望能否突破呢個位成關鍵 吉利汽車175追揸沽策略 長線＋短線落車位即睇 今日 吉利汽車175追揸沽策略 長線＋短線落車位即睇 美股僅技術性反彈？出現3大因素才有轉勢機會 2022/06/27 美股僅技術性反彈？出現3大因素才有轉勢機會 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 七一回歸 習近平 雙頂 業績公布 盈警 撈底 派息比率 市盈率