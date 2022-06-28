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【下半年展望】瑞士寶盛看好中港銀行、電動車、消費高端製造板塊　科網股短線欠吸引力

股市 14:04 2022/06/28

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【下半年展望】寶盛看好電動車、消費基建板塊

瑞士寶盛 （Julius Baer） 發表下半年展望，在亞太市場中看好香港、印度表現。瑞士寶盛指，銀行和保險股有望受惠於美國加息，而電動車、消費和基建則有國策支持，料消息刺激利好可持續兩至三年。

瑞士寶盛亞太區投資總監及投資管理部主管Bhaskar Laxminarayan表示，美國持續加息下，息差擴闊持續下香港將跟隨加息，有利淨利收益率，因此看好港銀及保險股。

科網股短期反彈速度緩慢

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志則表示，在中港股票中，看好電動車及新能源、消費及高端製造業板塊，因相關行業都受惠於內地政策帶動需求。鄧啟志表示，消費板塊涉不只局限一線城市，小城市亦受政策帶動，大眾消費需求大增將持續2年至3年。

在科網股方面，鄧啟志指，「618」電商消費活動反應未算「特別亮麗」，反映疫情後反彈不明顯。他表示，中共二十大預計於第4季舉行，會內政策將決定內地未來5年影響中港股票長遠投資價值。相對而言，科網股受累於基本面欠佳，反彈速度未及內銀等板塊，預計最快10月才會較大反彈。

內房方面，他預計，房屋銷售上半年錄按年大幅倒退，下半年持續倒退，料財政仍困難，選股市偏好國企。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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