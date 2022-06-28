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【美股焦點】大摩料美股熊市未完　或反彈最多7%後再跌

股樓投資 15:02 2022/06/28

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摩根士丹利策略師Michael Wilson發表一份報告表示，目前美國股市的漲勢將持續，標準普爾500指數可能會再攀升5%至7%，或升至4,200點，然後才會轉為下跌勢。

報告寫道，該行認為美國股市可以進一步反彈，債券孳息率和油價下跌暫時緩解對通脹失控的部分擔憂，並幫助標普500結束連續3周的跌勢。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

由於擔心聯儲局強硬的態度和通脹飆升，或使經濟陷入衰退，美股今年一直處於動蕩之中。標準500在從1月高位下跌20%後，進入熊市。並有機會創下自1970年以來表現最差的上半年。 

Michael Wilson警告，市場憂慮經濟放緩才是油價及美債息下跌的主因，而不是通脹見頂，故認為股市跌勢未完。

他預計，在經濟軟著陸的情況下，標普500將在3,400至3,500點之間見底。不過，若發生經濟衰退，將使該指數下跌至3,000點左右。

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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