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【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌

科技 13:10 2022/06/28

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外媒發現，Tesla在迎接員工重返辦公室方面準備不足，有員工到達Tesla位於加州的廠房時，發現沒有停車位、沒有桌子可以坐，甚至連Wi-Fi的信號也十分微弱。

Tesla創辦人Elon Musk早前曾命令遙距員工需重返公司，否則會遭到解僱。但外媒發現，Tesla在迎接員工重返辦公室方面準備不足，有員工到達Tesla位於加州的廠房時，發現沒有停車位、沒有桌子可以坐，甚至連Wi-Fi的信號也十分微弱。

【蘋果汽車】會有真車嗎？ 福斯汽車執行長質疑Apple Car的未來

據《The Verge》報道，自2019年以來，Tesla的員工人數增加至現時超過9萬人；而在疫情期間，位於加州的廠房有大部分員工已決定在家工作。但自Elon Musk命令遠距員工需重返公司後，員工發現公司在迎接員工重返辦公室方面準備不足。

【車主注意】輪胎有機會脫落！  豐田緊急召回新款電動車

多項設備不足

報道引述Tesla員工指，有些需要開車到廠房上班的員工很難找到車位，甚至有人選擇把車停泊在附近的車站，然後乘搭公司提供的接駁巴士。至於辦公室方面，有員工甚至沒有地方可坐。報道指，Tesla在疫情期間重新規劃辦公室的某些區域，令辦公桌數目供不應求。即使員工可以坐下來工作，亦因為Wi-Fi信號太弱，令他們無法工作。

【自動駕駛】SoftBank與美初創合作 配合日政府2025年推自駕車服務

責任編輯：廖淑瑩

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